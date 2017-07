DC Comics: Aubrey Plaza è interessata al ruolo di Catwoman

Di attori ed attrici che si autocandidano per ruoli in possibili cinecomics, qui ad, ce ne siamo occupati spesso e volentieri. Ed oggi tocca ad un'altra attrice:

La star di Legion, acclamata serie tv ispirata al personaggio dei fumetti Marvel, durante un Q&A su Reddit ha, invece, svelato che il suo sogno è quello di interpretare un'antieroina dei fumetti DC. Chi? Catwoman.

Il personaggio è stato interpretato svariate volte, sia in tv che al cinema, ma sappiamo che non dovrebbe essere nel prossimo film dedicato a Batman. Secondo le voci di corridoio dovrebbe essere incluso in Gotham City Sirens, quindi Plaza ha un'ottima possibilità di proporsi realisticamente per la parte.

Una cosa è certa: sarà difficile fare peggio di Halle Berry.