DC Comics: Abraham Riesman chiarisce i commenti su Zack Snyder

Qualche giorno fa, vi abbiamo riportato le dichiarazioni del giornalista Abraham Riesman , che, a sua volta, riportava dichiarazioni del presidente della DC Entertainment

In queste, la Nelson lasciava intendere che la visione della DC Entertainment non 'si sposava' bene con quella che Zack Snyder aveva per i personaggi di Batman e Superman. Dichiarazioni, per i tanti fan, 'pesanti', soprattutto dopo l'uscita di scena di Snyder da Justice League.

Un polverone mediatico non da poco, che ha costretto l'autore del pezzo a chiarire il tutto dall'alto del suo Twitter.

"Diane voleva dire che la WB/DC è incentrata sui filmaker. Non ho mai parlato di un duro scisma. In tutte le mie interviste, le persone della DC hanno avuto rispetto del lavoro di Zack".

Insomma, niente di meno che parole travisate dai fan o, comunque, riportate male dallo stesso Riesman.