David di Donatello: divorzio da Sky dopo soli due anni, si torna in Rai?

L’edizione 2018 della cerimonia di premiazione deinon sarà trasmessa da Sky: a rivelarlo è Marco Castoro dalle pagine de Il Messaggero, che annuncia quindi la rottura tra l'Accademia del Cinema Italiano - che cura la manifestazione - e il canale satellitare.

Stando a quanto riportato da Castoro, Sky avrebbe richiesto alcune modifiche al regolamento, dal numero di votanti al numero stesso dei premi, giudicati entrambi eccessivi, ma l’Accademia avrebbe respinto tali richieste interrompendo così la partnership.

A questo punto sembra scontato il ritorno sulla Rai, dopo due (tutto sommato) discrete edizioni condotte da Alessandro Cattelan, ma quello che sarebbe un homecoming in via teorica potrebbe trovare qualche ostacolo in via pratica: nella trattativa potrebbero appunto inserirsi La7 o Discovery, con quest'ultima lanciatissima per allargarsi al pubblico generalista.