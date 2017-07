David Ayer lascia la regia del remake di Scarface!

The Hollywood Reporter scrive in queste ore che il registaè costretto ad abbandonare la regia del nuovo remake di Scarface . Ayer avrebbe comunicato la decisione alla Universal e poi ha commentato la notizia su Twitter spiegando che, a causa d'impegni in altri progetti, non potrà dirigere l'atteso rifacimento.

"A volte il tempo è nemico. Vorrei poter fare tutto!" ha twittato Ayer. Tuttavia THR riporta anche di una versione troppo cupa pensata dal regista di Suicide Squad.

Al momento la data d'uscita ufficiale è il 10 agosto 2018 ma tutti questi cambi alla direzione del film potrebbero causare uno slittamento della data. Il protagonista del film sarà la star di Rogue One, Diego Luna.

Il film sarà il secondo remake di Scarface, preceduto dal capolavoro di Howard Hawks del 1932 con Paul Muni nei panni di Tony Camonte e dalla versione di Brian De Palma del 1983, scritta da Oliver Stone, con Al Pacino nei panni di Tony Montana.