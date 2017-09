Dave Gibbons, artista di Watchmen, critica Batman v Superman: "troppo dark"!

Secondo, chi è andato a vedere Batman v Superman: Dawn of Justice , l'ha trovato troppo "oscuro": una rappresentazione troppo dark di eroi così conosciuti. Per lui il regista perfetto per un sequel di Man of Steel, potrebbe essere

Questo perché, come ha dichiarato la leggenda dei fumetti a Comic Book, adesso le persone vogliono andare al cinema a vedere cose più leggere, non troppo oscure. E Batman V Superman, pur avendo riscosso un discreto successo, è stato criticato per l'eccessiva violenza del Batman, e per la troppa "confusione" mentale di Superman.

Ecco cosa ha detto Gibbons:

"Penso che, come ho detto in precedenza, l'intrattenimento oggi necessiti di intrattenimento, appunto! Meno oscurità, più speranza. Ecco dove credo che abbia fallito Batman V Superman, era davvero troppo dark e Superman era oscuro tanto quanto Batman. Dovevano essere poli opposti, invece."

Riguardo la possibile regia di Matthew Vaughn per un film di Superman:

"Ne so tanto quanto voi, ma per me sarebbe un'ottima idea. Perché secondo me è così che le cose si stanno evolvendo. Una volta i supereroi erano molto oscuri, oggi no, è tutto più pieno di speranza, di luce, di colori, un po' come si sta vedendo ora in film come Guardiani della Galassia, o Thor: Ragnarok, o nello stesso Kingsman. Ecco, Matthew, sarebbe perfetto perché lui comprende profondamente questo tipo di intrattenimento. Mi intriga l'idea di vederlo al timone di un film su Superman, credo che sarebbe un'ottima scelta per il personaggio."

