Dave Bautista nel cast di Groove Tails insieme a Jamie Foxx

Ci sarà anchenel cast vocale del film d'animazione Groove Tails , che può già contare sul premio Oscar. Bautista, sempre più inserito nel mondo del cinema, al momento è impegnato sul set di, dove tornerà a vestire i panni di Drax il Distruttore, personaggio che vedremo anche in

Groove Tails verrà ambientato in un mondo in cui dei topi si sfideranno in una gara di street dance. Diretto da Cameron Hood (Dragon Trainer, Kung Fu Panda 2), Groove Tails è stato scritto da Joel Cohen e Alec Sokolow ed è prodotto da Impression Entertainment e dallo stesso Jamie Foxx. Dave Bautista è nelle sale in queste settimane con Blade Runner 2049 e ha terminato da poco le riprese del sequel di Escape Plan con Jodie Foster e Sylvester Stallone. Nel 2017 ha recitato anche in Final Score per la regia di Scott Mann.