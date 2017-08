Dave Bautista ispirato dall'allenamento di Josh Brolin per Cable in Deadpool 2

L'intenso training al quale si è sottoposto Josh Brolin per il ruolo del villain Cable inha impressionato i fan che hanno seguito il duro allenamento dell'attore attraverso i suoi aggiornamenti sui canali social, nel quale ha documentato il suo intenso lavoro per poter interpretare fisicamente al meglio il personaggio.

Nel corso di una recente intervista Dave Bautista, interprete di Drax il Distruttore in Guardiani della Galassia, ha parlato della maggior convinzione raggiunta per allenarsi ancor più duramente suscitatagli dal duro lavoro di Brolin per il sequel di Deadpool e anche per il ruolo di Thanos.

"La gente mi conosce per essere una persona in forma, un "tipo muscoloso". Ne sono cosciente. Giuro su Dio però, ho promesso a Josh Brolin che a novembre, quando girerò le scene per Avengers 4, che sarò ancora più in forma grazie a lui."

Brolin è entrato nel cast di Deadpool 2 affiancando Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand, Stefan Kapicic, Zazie Beetz e Jack Kesy. L'uscita è prevista a metà 2018.