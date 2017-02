Darren Lynn Bousman dirigerà l'horror al femminile "St. Agatha"

Noto ai più per aver diretto ben tre episodi della saga cinematografica diè stato scelto per lavorare al nuovo horror psicologico al femminile,, le cui riprese inizieranno ad Atlanta nel corso della prossima settimana. Ecco tutti i dettagli.

Non sono purtroppo disponibili molti dettagli sulla trama del film sceneggiato da Andy Demetrio, Shaun Fletcher, Sara Sometti Michaels e Clint Sears. Bousman, invece, ha dichiarato: “Sono sempre stato attratto dalle narrazioni con personaggi femminili molto forti. In St. Agatha abbiamo costruito un gruppo di donne interessanti e uniche, inserite in una situazione drammatica, tesa e tragica”.

Il suo ultimo film, l’horror uscito nel 2016 Abattoir, ha avuto un discreto riscontro di critica dopo il debutto al Los Angeles Film Festival. St. Agatha sarà prodotto da Srdjan Stakic e Sara Sometti Michaels, ma non ha ancora una data di distribuzione. Restate quindi con noi per tutti gli aggiornamenti!