Darren Aronofsky stava lavorando a un film per bambini prima di Madre!

In seguito all’accoglienza tutt’altro che positiva del suo ultimo film,ha avuto modo di discutere die di un altro progetto in cui era impegnato.

Nel corso di una recente intervista concessa a Vulture, il regista ha anche rivelato che prima di iniziare a dedicarsi al film con Jennifer Lawrence protagonista era impegnato su un film per bambini: “Subito dopo Noah mi ero messo a lavorare a un film per bambini. In pratica era basato sulla mia infanzia e sugli amici con cui sono cresciuto a South Brooklyn. A un certo punto però ho avuto dei problemi a proseguire, ma non potevo interromperlo. Tuttavia, avevo quest’altra idea che mi tormentava e in realtà mi capita molto spesso in quella che è un’altra forma del mio procrastinare.

“Quando ero giovane mi capitava in continuazione di iniziare qualcosa, scriverla e poi finire con niente di concreto per le mani, così molto tempo fa mi sono imposto una regola: scrivere l’idea che mi viene in mente e metterla subito da parte. Se mi rendo conto che è davvero una grande idea, allora mi ci dedico completamente. Così, stavo lavorando a quest’altro progetto da molto tempo e ho inviato alcuni appunti a un mio amico per ricevere dei consigli. L’ho atteso per una settimana e in quest’arco di tempo mi è balenata in testa l’idea di Madre!”.

Secondo quanto riportato da Variety in un articolo del 2015, il progetto a cui stava lavorando Aronofsky seguiva la storia di un ragazzino di Staten Island i cui disegni e schizzi prendevano vita; il film fu poi rinviato per problemi relativi al budget.