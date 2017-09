Darren Aronofsky commenta le critiche a Madre! dopo la F al CinemaScore

è intervenuto riguardo la F con la quale il suo ultimo film, Madre! , è stato classificato al CinemaScore e in generale sulle critiche ricevute dal film in queste settimane. La pellicola, interpretata da, è stata molto discussa all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Aronofsky, che ha avuto il supporto della Paramount nelle scorse ore, ha commentato così:"Quello che trovo interessante è pensare come si può uscire da una sala dopo aver visto questo film senza dargli una F? Ti colpisce davvero, è un cazzotto. Volevamo arrivare al pubblico e realizzare un film punk. Ero molto triste, avevo tanta rabbia e volevo esprimerla ma lavorare nel cinema è un percorso così duro perché le persone ti dicono di no costantemente. Svegliarsi tutte le mattine e sentire tutti questi no ti obbliga a credere in qualcosa. Questo ho presentato ai miei collaboratori e agli attori. 'Non sarà una gara di popolarità' ho detto loro 'teniamo in mano uno specchio che riflette quanto sta accadendo. Tutti noi siamo responsabili. Ma quel capitolo finale non è ancora stato scritto e si spera che le cose cambino'.

Il fatto che tutto questo avvenga, che le cose stanno andando in pezzi, fa veramente paura. Quando parli alle persone che stanno studiando queste cose è spaventoso. E poi ci sono persone che credono nel potere di un iPhone e che possono comunicare a 35 milioni di persone ma nella scienza non credono. Alcune persone non vogliono ascoltare. Va bene. Ma questo è il mio urlo perché è giunto il momento urlare."

Il cast principale di Madre! è composto da Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer. Il film uscirà nelle sale italiane dal 28 settembre.