Darkmouth: David Pimentel e Douglas Sweetland dirigeranno il film

I registidirigeranno il fantasy d'animazione, basato su una sceneggiatura adattata da Lloyd Taylor. L'annuncio è stato dato dai co-CEO e co-fondatori di Alcon Entertainment, Broderick Johnson e Andrew Kosove. Sul progetto si sta lavorando da diverso tempo ma non si avevano notizie su uno sviluppo certo.

L'Alcon Entertainment aveva iniziato a pensare all'adattamento già nel 2015 ma poi non si seppe più nulla. Darkmouth è basato su una serie di libri per bambini della Harper Collins scritta da Shane Hegarty e racconta la storia di un ragazzo, Finn, erede della dinastia dei cacciatori dei Legends che deve seguire le orme del padre e prepararsi a un'epica battaglia per sconfiggere dei mostri sconosciuti. Peccato che il ragazzino sia uno dei peggiori cacciatori della storia...

David Pimentel e Douglas Sweetland hanno una grande esperienza nel campo del cinema d'animazione e potranno essere un valore aggiunto per la riuscita del film.