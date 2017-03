Darkest Minds: Gwendoline Christie si unisce al cast del thriller sci-fi

L'attrice delinterpreterà, nel film tratto dal primo romanzo della trilogia di(The Darkest Minds), un personaggio "spregiudicato e malvagio". La Christie si unirà alle già scritturate(Sleepy Hollow) e(This Is Us). La regia è di(Kung Fu Panda).



Il ruolo che andrà ad interpretare, nello specifico, sarà quello di una cacciatrice di ragazzini in fuga.

In un'America alternativa, dopo un'epidemia che ha decimato bambini e adolescenti, alcuni dei sopravvissuti sviluppano poteri fuori dal comune. Considerati come una minaccia, questi ragazzi - tutti under 20 - vengono perseguitati, strappati alle famiglie e incarcerati. La trama del primo libro si concentra sulle vicende di una ragazzina sedicenne dalle abilità telecinetiche che riesce a fuggire dalla prigionia e si unisce a un gruppo anti-governativo.

A Chad Hodge sarà affidato lo script di Darkest Minds, mentre la produzione sarà di Shawn Levy per 21 Laps.

Gwendoline Christie è apparsa, oltre che nel Trono di Spade, in Star Wars: Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams, e tornerà come Captain Phasma in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, di Rian Johnson.