Darkest Hour: Gary Oldman è Winston Churchill nel nuovo poster del biopic

Focus Features ha diffuso un nuovo poster ufficiale di, biopic sul primo ministro britannico Winston Churchill che qui avrà il volto di

La storia inizia allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando Churchill viene eletto primo ministro della Gran Bretagna. In mezzo ai tumulti e al malcontento politico, Churchill dovrà affrontare una delle decisione più difficili e controverse: mediare per una trattato di pace con la Germania nazista o combattere per i propri ideali di libertà. La storia dell’umanità si prepara ad affrontare la sua ora più buia.

Basato su una sceneggiatura originale di Anthony McCarten (La teoria del tutto), Darkest Hour è diretto da Joe Wright (Espiazione, Orgoglio e pregiudizio, Anna Karenina). Nel cast, oltre a un irriconoscibile Oldman, troviamo anche Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup e Ben Mendelsohn.

L’uscita nelle sale americane è fissata al 22 novembre 2017, in piena stagione dei premi. Su queste pagine potete visualizzare anche il trailer ufficiale della pellicola.