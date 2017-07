Dark Universe: Channing Tatum in lizza per Van Helsing?

Il The Hollywood Reporter riporta un nuovo rumor sul, l'Universo Cinematografico sui Mostri della Universal Pictures, lanciato ufficialmente concon

Secondo il THR, la Universal Pictures starebbe corteggiando Channing Tatum per dare il volto al personaggio di Van Helsing. Non è chiaro se, alla fine, l'attore di 21 Jump Street finirà per accettare o meno l'iconico ruolo.

Dan Mazeau ha scritto la stesura più recente del copione; il progetto dovrebbe essere prodotto da Alex Kurtzman & Chris Morgan, anche se dopo la deludente performance de La Mummia questo potrebbe cambiare.

Tatum non è l'unico attore corteggiato per questo Dark Universe: secondo i rumor anche Angelina Jolie e Dwayne 'The Rock' Johnson lo sono.

Anche se La Mummia ha deluso al box-office, la Universal ha intenzione di continuare con il progetto cinematografico e sta sviluppando ulteriori film.