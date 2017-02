Dante Basco avvia una campagna Kickstarter per il prequel di Hook su Rufio

Tra i film cult degli anni '90, quantomeno nell'immaginario dei bambini dell'epoca, la patinata e magnificente trasposizione cinematografica di Peter Pan diretta da Steven Spielberg,, occupa sicuramente un posto di rilievo. Tra i personaggi più apprezzati del film c'è sicuramente Rufio, capo dei Bimbi Sperduti.

Il suo interprete nel film, l'attore Dante Basco, ha dimostrato di amare moltissimo il proprio personaggio nel film e in questi giorni ha avviato una campagna per una raccolta fondi su Kickstarter per finanziare un progetto prequel di Hook, che potrebbe intitolarsi Bangarang. Vi mostriamo anche il trailer di presentazione.

Basco nel progetto dovrebbe partecipare come produttore esecutivo mentre Jonathan Feingold si dovrebbe occupare della regia.

Il film racconterebbe la storia di Rufio, prima della sua avventura sull'Isola che non c'è e prima di The Pan. Egli è un ragazzo di tredici anni abbandonato dalla madre in un orfanotrofio e capo di un gruppo, la Rat-gang, composto da un ragazzo giamaicano, Julani e una ragazza latina, Ella. Insieme cercheranno di sfuggire al proprio triste destino e cercare un pensiero felice.

Diretto da Steven Spielberg nel 1991, Hook - Capitan Uncino aveva un cast ricco di star, con il premio Oscar Robin Williams (Peter Banning/Peter Pan), il due volte premio Oscar Dustin Hoffman (Capitano Giacomo Uncino), il premio Oscar Julia Roberts (Trilli/Campanellino), Bob Hoskins (Spugna), la due volte premio Oscar Maggie Smith (Wendy Moira Angela Darling), Caroline Goodall (Moira Darling Banning), Charlie Korsmo (Jack Banning), Amber Scott (Maggie Banning), Dante Basco (Rufio) e Raushan Hammond (Carambola).