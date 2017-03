Danny DeVito in trattative per entrare nel cast di Dumbo!

Stando a Deadline, il cast dell'adattamento cinematografico in live-action dipotrebbe arricchirsi di un attore molto conosciuto al pubblico di

Secondo il sito, Danny DeVito sarebbe in trattative per entrare nel cast nei panni di Medici, che gestisce un piccolo circo che viene sopraffatto da un circo molto più grande (e malvagio) gestito da Vandemere, il villain della pellicola.

Questa sarebbe a tutti gli effetti una reunion: DeVito e Tim Burton hanno lavorato spesso in passato. Ricordiamo la partecipazione dell'attore a Batman - Il Ritorno, Mars Attacks! e Big Fish.

Oltre a DeVito, anche Eva Green è in trattative per entrare nel cast del film in live-action. Ehren Kruger ha scritto la sceneggiatura di Dumbo, che sarà prodotto e distribuito da Walt Disney Pictures.