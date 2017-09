Dal 7 settembre nuovo canale Sony sul Digitale: in programma solo film!

Laha annunciato quest'oggi tramite comunicato stampa l'arrivo il prossimo 7 settembre di, nuovo canale (55) del Digitale Terrestre dedicato al cinema che andrà in onda Free-to-Air, senza alcun costo.

Per il primo mese di programmazione il canale offrirà un ricco palinsesto composto da importanti film internazionali e italiani, accompagnati da commenti, ospiti d'eccezione, news e approfondimenti sul mondo del cinema e interviste esclusive. Ospite speciale di settembre 2017 sarà Margherita Buy, che presenterà uno speciale percorso cinematografico dal titolo "Donne da Oscar", una retrospettiva sul cinema classico dedicata interamente alle grandi attrici vincitrici degli Academy Awards. Nella sezione saranno trasmessi film come Il delitto perfetto con Grace Kelly, È nata una stella con Judy Garland e Venere in visione con Liz Taylor.



Nel giorno dell'accensione del canale, alle 19 verrà trasmesso invece in Prima TV Captain Phillips, il film con Tom Hanks diretto da Paul Greengrass. Il prime time delle 21 del primo mese di vita sarà poi caratterizzato da alcuni film di grande successo delle ultime stagioni cinematografiche e da vecchie glorie: ci saranno Draft Day con Kevin Costner, Big Fish di Tim Burton, Quando l'amore brucia l'anima, Monster e Quel che resta del giorno.



E nel primo fine settimana ci sarà anche il Weekend degli eroi, con La leggenda di Beowulf, Spider-Man 3 e Ultraviolet. E tutto questo solo per iniziare. Vi ricordiamo infine l'accensione del canale, prevista per il prossimo 7 settembre.