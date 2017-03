Dakota Johnson star del dramma giudiziario Unfit

La star di Cinquanta Sfumature,, reciterà nel dramma storico-giudiziario di Amazon,. Brett Ratner e John Cheng produrranno il film per la RatPac Entertainment. La notizia, come riportata da Deadline e Variety, riguarda l'ingaggio della Johnson, che da tempo si vociferava fosse in procinto di entrare nel cast del film.

Il film si concentrerà sulla famosa e discussa decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, del giudice Oliver Wendell Holmes, sulla sterilizzazione obbligatoria degli "inadatti", persone affette da una forma di disabilità fisica o psichica, per la "tutela della salute e dello Stato". La decisione scatenò ovviamente un putiferio e sulla causa Buck v Bell non ci fu mai un netto passo indietro della Corte Suprema.

"Come molti non ero a conoscenza di quest'avvenimento sconvolgente e affascinante della storia americana, e da quando l'ho scoperto sono diventata rapidamente ossessionata da questo enorme passo falso della giustizia americana. La storia di Carrie Buck è struggente e alcuni aspetti si possono ricondurre anche al rapporto tra il governo e le donne oggi. Si tratta di una storia importante che sono onorata di poter interpretare grazie ad Amazon e RatPac." ha affermato Dakota Johnson.