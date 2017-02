Daisy Ridley e Tom Holland insieme nel nuovo Caos Walking

Entrambi meglio conosciuti per aver recitato in due franchise estremamente popolari, due delle più giovani e popolari stelle nascenti del firmamento hollywoodiano lavoreranno presto insieme.in) eper la) saranno co-protagonisti nel film, come riporta

Il film si basa su una serie di libri di fantascienza young-adult scritti dall’inglese Patrick Ness e pubblicata dal 2008 al 2010. La serie narra di una distopia futura in cui tutte le creature viventi possono sentire i pensieri degli altri sotto forma di un connubio di immagini, parole e suoni chiamato 'The Noise', creatosi dopo la diffusione di un germe alieno che ha apparentemente sterminato tutte le donne. I due giovani protagonisti, Viola Eade e Todd Hewitt, che saranno interpretati da Daisy Ridley e Tom Holland, incontreranno una serie di ostacoli e dilemmi morali mentre sullo sfondo scoppia la guerra civile tra diverse fazioni e specie.

La versione più recente della sceneggiatura sarà scritta da Matthew Lopez, già noto per essere uno sceneggiatore della serie della HBO The Newsroom. I precedenti script del film sono stati scritti da Charlie Kaufman (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) e Jamie Linden (Money Monster e We Are Marshall).

Il film, che sarà prodotto dalla Lionsgate, sarà diretto da Doug Liman, meglio conosciuto per film come Edge of Tomorrow e The Bourne Identity. Non è stata ancora annunciata nessuna data per le riprese, considerando che sia Ridley che Holland saranno impegnati nella promozione dei loro film fino alla fine dell'anno. Ma se l’unione delle due star può darci qualche indicazione, c'è una possibilità concreta che Chaos Walking possa diventare un franchise multi-film.

Nel frattempo, se volete vedere al cinema i due attori, non dovete far altro che attendere il 7 luglio 2017 per Spider-Man: Homecoming, e il 15 Dicembre 2017 per Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi.