Daisy Ridley sarà la protagonista del dramma Daddio

ha firmato per la parte da protagonista nel dramma, scritto dae le cui riprese dovrebbero essere previste per il 2018.

Stando alle prime informazioni, il film seguirà la storia di una donna che prende un taxi dall’aeroporto JFK di New York per raggiungere il proprio appartamento a Manhattan. Nel corso del tragitto, la donna e il tassista iniziano a discutere delle relazioni sentimentali passate e presenti e delle ripercussioni che queste hanno avuto sulle loro vite.

La Ridley dovrebbe iniziare le riprese e finirle giusto in tempo per dedicarsi successivamente alla produzione di Star Wars: Episodio IX, il cui inizio, dopo il tardivo ingresso di J.J. Abrams, ha subito uno slittamento in calendario ed è stata fissata a giugno 2018. Al momento Daddio non ha alcun regista, ma tutti i componenti della crew dovrebbero essere annunciati a breve.