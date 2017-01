Daddy's Home: Mel Gibson e John Lithgow parteciperanno al sequel?

Secondo, un paio di formidabili attori,(Braveheart, Arma letale, Blood Father) e(Interstellar, The Accountant, This is 40) potrebbero essere saltati a bordo per il sequel didella. Sembra inoltre che l’uscita del film nelle sale dovrebbe essere stata fissata per il 10 novembre 2017!

Anche se non c'è alcuna indicazione su chi andranno ad interpretare i due attori, sembra probabile ipotizzare che John Lithgow dovrebbe interpretare il padre di Brad Whitaker, il personaggio di Will Ferrell nel primo film, e Mel Gibson dovrebbe invece prestare il volto al Dusty Mayron interpretato da Mark Wahlberg.

Rilasciato verso la fine del 2015, Daddy's Home è diventato uno dei più grandi successi mondiali di Will Ferrell, con un incasso di oltre 240 milioni di dollari in tutto il mondo e di oltre 150 milioni di dollari solo al botteghino statunitense. Ovviamente, Will Ferrell e il suo due volte co-protagonista Mark Wahlberg (The Other Guys) si riuniranno ancora una volta per il sequel di Daddy's Home, con anche la partecipazione di Sean Anders e John Morris alla scrittura della sceneggiatura e con Anders alla regia.

Daddy's Home segue un mite dirigente radiofonico (Will Ferrell), che si sforza di diventare il miglior patrigno dei due figli di sua moglie, ma le cose si complicheranno quando tornerà il loro vero padre (Mark Wahlberg), un motociclista inaffidabile, costringendolo a competere per l'affetto dei bambini . Diretto da Sean Anders, al film hanno partecipato anche Linda Cardellini, Thomas Haden Church e Hannibal Buress.

Mel Gibson, che è stato appena nominato all’Oscar per la miglior regia per il suo lavoro in Hacksaw Ridge, lo vedremo co-protagonista con Sean Penn in The Professor and the Madman. Nel frattempo John Lithgow, che ha appena vinto un SAG Award per il suo ruolo in The Crown di Netflix, sarà presto co-protagonista nella sitcom della NBC Trial & Error.