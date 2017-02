Daddy's Home: Mel Gibson e John Lithgow nel cast del film

Come sappiamosono stati corteggiati per lungo tempo dalla Paramount Pictures per recitare nel sequel di, al fianco di. Ebbene, le trattative si sono concluse e questo è un passo significativo per, che tornerà presto sui grandi schermi.

Questo progetto segna il primo film con lo studio per Gibson dal 2010, anno in cui uscì Edge of Darkness e il primo sequel con lo studio dalla pellicola del 1998 Arma letale 4.

La Paramount non è l'unico studio a rincorrere Gibson per un progetto. Sembra, infatti, che la Warner Bros sia in trattative con l'attore e regista per la direzione di Suicide Squad 2.

Per Gibson, questo nuovo progetto viene dopo il successo de La battaglia di Hacksaw Ridge, che è candidato a sei premi Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Lithgow, invece, ha appena vinto il SAG Award per The Crown.

In Daddy's Home un padre e un patrigno, Dusty (Wahlberg) e Brad (Ferrell), stanno lavorando insieme per dare ai loro figli un Natale perfetto. Quando il padre di Dusty (Gibson) e di Brad (Lithgow) arrivano, i loro conflitti familiari salgono in superficie.

Sean Anders è tornato come regista e ha scritto la sceneggiatura con John Morris. L'originale commedia del 2015 ha incassato un bottino totale di 240 milioni di dollari in tutto il mondo.