Daddy's Home 2: nuovo trailer internazionale per la commedia con Will Ferrell

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer internazionale di, sequel della commedia di successo con protagonisti

La trama del film riprenderà da dove si era conclusa la storia precedente, con i due protagonisti stavolta costretti a fronteggiare l’arrivo dei rispettivi padri, i quali come annunciato in precedenza avranno i volti vissuti in maniera opposta di Mel Gibson e John Lithgow.

Il primo capitolo riuscì a totalizzare un incasso globale di 242 milioni di dollari, nonostante le recensioni non proprio positive. Vedremo se il miracolo verrà ripetuto. Nel cast del film, co-scritto e diretto da Sean Anders, fanno parte anche Linda Cardellini e John Cena. L’uscita nelle sale americane è fissata al 10 novembre 2017.