Da Underworld: Blood Wars, Kate Beckinsale nel sensuale photoshoot per Shape

La protagonista di Underworld è stata fotografata per il magazine Shape in occasione dell'uscita di Blood Wars. A 43 anni l'attrice è apparsa più in forma che mai.

Nonostante le recensioni abbiano stroncato Underworld Blood Wars, i fan attendono il film e saranno loro (con la riposta al botteghino) a decidere se la saga continuerà negli anni. La protagonista Kate Beckinsale intanto torna sulle copertine per l'uscita del film e Shape le ha dedicato la cover di febbraio realizzando uno shooting in cui l'attrice, 43enne, è apparsa nella sua forma migliore; con look sportivi, tacchi e fisico scolpito.

In un video backstage la Beckinsale è stata intervistata dalla rivista e possiamo sbirciare sul set fotografico, tra un cambio abito e l'altro.

Underworld: Blood Wars è diretto da Anna Foerster e prodotto dal regista di tre capitoli della saga Len Wiseman. Nel cast, oltre a Kate Beckinsale, troviamo anche Theo James, Tobias Menzies e Lara Pulver.