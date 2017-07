D23: Principesse Disney e rimandi a Star Wars in Ralph Spaccatutto 2!

Sempre dal grande palco del D23, i registiinsieme alla starhanno mostrato al pubblico un primo footage dell'attesissimo, il cui titolo originale è Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

Lasciando la platea di stucco, oltre ai personaggi che abbiamo ormai imparato ad amare, nel filmato compariva a sorpresa anche un super-gruppo di... Principesse Disney! John Lasseter ha così rivelato in merito che i registi avevano chiesto alle doppiatrici originali delle principesse di riprendere i loro ruoli per la sequenza, e così è stato. Sono accorse infatti in gruppo Auli‘i Cravalho (Oceania), Kristen Bell (Frozen), Kelly Macdonald (Brave), Mandy Moore (Rapunzel), Anika Noni Rose (La principessa e il ranocchio), Irene Bedard (Pocahontas), Linda Larkin (Aladdin), Paige O’Hara (La Bella e la Bestia) and Jodi Benson (La Sirenetta).



Nella storia di Ralph Spaccatutto 2 vedremo comunque Ralph, Vanellope e gli altri giochi addentrarsi nel grande universo di Internet. Gli autori hanno inoltre rivelato che ci sarà un nuovo personaggio primario, Yesss, un algoritmo che svolgerà un importante ruolo nel viaggio dei nostri avventurieri. John C. Reilly, la Silverman, Jack McBrayer e Jane Lynch torneranno a prestare le loro voci ai personaggi, mentre tra le new entry ci sarà la brava Taraji P. Henson, che doppierà proprio Yesss.



La Henson ha dichiarato in merito: «Yesss è un nuovo personaggio che possiede il sito Buzzaholic e sa di tutto e di più su cosa è cool e sulle tendenze del momento. E sì, pronuncia il suo nome con tre s. È davvero una tipetta sexy, intelligentissima ed esperta». Infine, registi e produttori hanno anche parlato di alcuni rimandi a Star Wars nel film, oltre ovviamente alla base videoludica già predominante nel primo capitolo. Ralph Spaccatutto 2 uscirà nelle sale il 21 novembre 2018.