D23: la Pixar annuncia un nuovo "fantasy suburbano" originale in uscita nel 2020

Nel corso della grande presentazione delle produzionesul palco del, lo studio ha avuto modo di annunciare anche un nuovo film d'animazione originale in uscita nel, purtroppo ancora senza titolo ufficiale.

Il progetto è stato descritto come "un fantasy suburbano" che sarà diretto da Dan Scanlon (Monsters University). Parlando della perdita di suo padre in giovane età, proprio il regista ha rivelato che il film nasce dalla necessità di trovare una risposta a una domanda sempre viva nella sua testa: chi era mio padre?



La storia sarà ambientata in un mondo privo di esseri umani, ma ci saranno elfi, troll e spiriti, "ogni cosa possa stare sul fianco di un van degli anni '70", dice Scanlon: "Nel film racconteremo la storia di due fratelli elfi teenager che hanno perso il padre quando erano ancora troppo piccoli per ricordarselo. Grazie al piccolo briciolo di magia che si trova ancora nel loro mondo, i due riusciranno però a intraprendere una missione che gli permetterà di passare un ultima giornata con il papà".



In chiusura, il regista rivela che nel suo film gli unicorni sono così comuni da essere considerati quasi dei parassiti, mostrando al pubblico in sala anche un concept art degli animali fantastici che si nutrono di spazzatura nei vicoli.