D23: Anticipazioni sulla trama di Toy Story 4 e novità sull'annunciato Frozen 2

In primo luogo, Lasseter ha rivelato che l'annunciato sequel di Frozen avrà un titolo completamente nuovo e uscirà nelle sale nel 2019, anche se per ora continuano a chiamarlo Frozen 2. Tra i vari nomi considerati per il film d'animazione, comunque, il produttore e regista ha ammesso di aver preso in considerazione l'uso di un titolo dal nativo norvegese, ma nel momento della traduzione questo diventava Forzen To o Frozen Toe, così hanno deciso di cambiare strategia di scelta. La data d'uscita è fissata per il 27 novembre 2019, e Kristen Bell, Josh Gad, Idina Menzel e Jonathan Groff torneranno come doppiatori in una storia completamente nuova e originale.



Lasseter è poi passato a parlare di Toy Story 4, rivelando un po' a sorpresa di non essere più il regista del film, sostituito invece da Josh Cooley, al suo debutto in un lungometraggio animato. La coppia sul palco ha anche proiettato un filmato di una giornata lavorativa nello studio alla Northern California. Nel video si poteva vedere anche una prima registrazione di un dialogo doppiato dal simpatico Jeff Pidgeon, che inalando elio pronunciava un "oooooh" sopra il labiale di un Alieno del Pizza Planet. Il film uscirà nelle sale il 21 giugno 2019.