D23: annunciato l'arrivo di un nuovo film fantascientifico per il 2019

Allaè stato annunciato che un nuovo space movie uscirà nelle sale statunitensi nel 2019 prodotto e distribuito dai Walt Disney Studios.

Il progetto d’animazione, di stampo fantascientifico e ancora senza un titolo ufficiale, racconterà del futuro e dello sviluppo dell’aviazione, con la frontiera che si allargherà così allo spazio inesplorato. Il film sarà diretto da Klay Hall e Bobs Gannaway con Ferrell Barron alla produzione e a quanto sembra farà parte dello stesso universo narrativo in cui sono ambientati i franchise di Cars e Plans. Il materiale mostrato alla D23 vedeva la presenza di jet supersonici e tecnologicamente molto avanzati in grado di uscire dall’atmosfera per approdare nello spazio.

Oltre alla data d’uscita, fissata al 12 aprile 2019, alla convention è stata svelata anche una prima immagine ufficiale. Su queste pagine, sempre in merito alla D23, potete leggere delle novità riguardanti Ralph Spaccatutto 2, Toy Story 4, Frozen 2 e Gli incredibili 2. Trovate l’immagine ufficiale di seguito.