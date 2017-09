Cyrano the Moor: David Oyelowo protagonista del film scritto da Tarell McCraney

Walt Disney Pictures ha deciso di affidare il ruolo principale del musicalall'attore, scegliendo l'autoreper la stesura dello script.unirà le trame di due classici come, ambientandoli nel Regno Unito del diciannovesimo secolo.

Il libro di Rostand racconta la vicenda di un poeta insicuro per via del suo naso sproporzionato che diventa autore di una serie di lettere inviate da un uomo affascinante a Roxane, la donna di cui egli è innamorato.

Shakespeare nell'Otello racconta le drammatiche conseguenze di un sentimento come la gelosia. Il protagonista, influenzato dal perfido Iago, arriverà a compiere un gesto estremo e crudele.

David Oyelowo è reduce da un trittico di film uscito nel 2016, tra cui A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia, al fianco di Rosamund Pike, Nina con Zoe Saldana e Queen of Katwe insieme al premio Oscar Lupita Nyong'o.

Tarell Alvin McCraney si è occupato del soggetto di Moonlight, pluripremiato pellicola scritta e diretta da Barry Jenkins.