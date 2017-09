Cult of Chucky: le potenziali vittime della bambola nei nuovi character poster

La storia del film vedrà nuovamente al centro del racconto Naica Pierce, rimasta rinchiusa in un centro psichiatrico per quattro anni dopo essere stata accusata dell'omicidio di tutti i membri della sua famiglia. Il suo psichiatra le regalerà una bambola Tipo Bello per farla guarire prima, come fonte di sollievo, ma inizierà molto presto una serie di omicidi inspiegabili all'interno del manicomio. Per Nica il colpevole è Chucky, già dietro all'assassinio della sua famiglia. Cult of Chucky vedrà nel cast anche Summer H. Howell, Jennifer Tilly e Zak Santiago , per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 20 ottobre.

