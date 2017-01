La saga dellaè stata piuttosto discontinua negli anni, alternando dei buoni film ad alcuni piuttosto discreti. Il rilancio conha dato nuova linfa vitale al franchise ma la deriva comedy che aveva intrapreso non ha accontentato tutti i fan.

Cosi, Don Mancini - autore e creatore del franchise - ha ripreso in mano la saga e, ancora per una volta, farà rivivere Chucky in Cult of Chucky, settimo capitolo del franchise (l'ultimo? Crediamo di no!).

Le riprese sono appena partite e Comingsoon.net svela che l'attrice Grace Lynn Kung si è unita al cast nei panni di un personaggio chiamato Claire.

Attualmente non è chiaro quando uscirà Cult of Chucky ma vi terremo aggiornati.