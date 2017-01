Cult of Chucky: il nuovo trailer omaggia i classici della saga

Il settimo film della saga disi avvicina sempre di più, per la gioia di tutti i fan della bambola assassina. Vi proponiamo il nuovo trailer, chiaro omaggio a tutti i film della saga, disponibile come sempre in fondo alla notizia. Buona visione!

Il trailer ci fa viaggiare attraverso il sanguinoso regno di terrore della bambola assassina, partendo dal primo film fino all'ultimo The Curse of Chucky uscito nelle sale cinematografiche nel 2013.



Cult of Chucky è anche l'occasione per far tornare ai posti di comando Dan Mancini e Brad Douriff, rispettivamente l'autore originale e il primo storico doppiatore di Chucky.



Il trailer è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Cult of Chucky, invece, arriverà in sala nel corso del 2017.