Creed II: Stallone annuncia la fine della sceneggiatura. Confermato Ivan Drago!

Dopo gli indizi di qualche settimana fa,è tornato oggi super annunciare la fine della sceneggiatura di Creed II , sequel dell'ottimo film diconnei panni di

Con questa mossa, innanzitutto, l'attore ha confermato ai propri fan di essere il solo firmatario della sceneggiatura, dopo il primo capitolo scritto invece da Coogler e Aaron Covington, confermando inoltre il ritorno di un iconico personaggio della saga, l'Ivan Drago di Dolph Lundgren, accompagnato forse dalla progenie per una battaglia sanguinosa sul ring contro Adonis.



Con l'uscita di Black Panther fissata per il prossimo febbraio e l'inizio della pre-produzione del dramma Atlanta Wrong Answer sempre in collaborazione con Jordan, Ryan Coogler potrebbe adesso fare un passo indietro e tornare forse alla regia di Creed II. Se poi decidesse di non prendere nuovamente le redini del progetto, il regista rimarrebbe comunque coinvolto come produttore esecutivo, magari guidando da una posizione diversa un altro giovane e promettente filmmaker.



Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.