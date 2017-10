Creed 2: ufficiale - Sylvester Stallone sarà il regista del film!

ha confermato in prima persona che sarà proprio lui a dirigere il nuovo capitolo della saga Creed, Creed 2 , con protagonista

I ruolo che ha lanciato la carriera di Stallone, quello del boxer Rocky, gli ha permesso di far parte di un franchise che, nel tempo è arrivato alla realizzazione di sei film, "rinfrescati" dal recente Creed - diretto da Ryan Coogler - che ha regalato a Sly anche una nomination all'Oscar.

La pellicola, da un budget iniziale di 40 milioni di dollari, ha chiuso con un guadagno di 170 nel mondo e l'ottimo risultato ha certamente influito sulla volontà di realizzazione del sequel. Visto il coinvolgimento di Coogler nel cinefumetto Marvel, Black Panther, è uscita la notizia che a dirigere la seconda installazione del nuovo franchise sarà proprio Rocky Balboa!

La conferma arriva dall'account Instagram di Stallone stesso, che ha anche specificato il periodo di inizio riprese di Creed 2, febbraio 2018.

Non è la prima volta che Stallone si mette dietro la cinepresa, in modo particolare nella saga dedicata a Rocky. ha diretto infatti Rocky II, Rocky III, Rocky IV e Rocky Balboa. Da specificare che non sarà naturalmente lui il protagonista, la storia è quella di Adonis Creed!

Vedremo come si svilupperà questo sequel, visto che altri personaggi della saga originale dovrebbero tornare...