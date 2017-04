Crazy Rich Asians: iniziate le riprese del film di Jon M. Chu

Laha annunciato che hanno avuto inizio oggi le riprese di, l'adattamento cinematografico didel famoso bestseller mondiale scritto da

Jon M. Chu (Now You See Me 2, G.I. Joe: Retaliation) dirige la commedia romantica contemporanea, che presenta un cast internazionale interamente asiatico. La pellicola vede infatti la partecipazione di Constance Wu (Fresh Off the Boat), Henry Golding al suo debutto in un lungometraggio, Gemma Chan (Humans); Awkwafina (il prossimo Ocean's 8, Neighbors 2) e Michelle Yeoh (il prossimo Star Trek: Discovery, Crouching Tiger, Hidden Dragon).

La Color Force di Nina Jacobson (The Hunger Games), Brad Simpson (World War Z) e John Penotti (Hell or High Water) producono il film, con Tim Coddington, Robert Friedland e Kwan che fungono da produttori esecutivi.

Crazy Rich Asians segue la nativa di New York Rachel Chu (Wu) mentre accompagna il suo fidanzato di lunga data, Nick Young (Golding), al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Incredula nel visitare l'Asia per la prima volta, ma nervosa di incontrare la famiglia di Nick, Rachel è non sa che Nick ha trascurato di citare alcuni dettagli fondamentali sulla sua vita. Scoprirà che non è solo il rampollo di una delle famiglie più ricche del paese, ma anche uno dei suoi scapoli più ricercati. Essere la fidanzata di Nick mette un bersaglio sulla schiena di Rachel, con le gelosie di questa società e, peggio, la disapprovazione della madre di Nick (Yeoh). Presto diventa chiaro che anche se i soldi non possono acquistare l'amore, possono sicuramente complicare le cose.

Il grande cast del film comprende anche Chris Pang (Marco Polo), Sonoya Mizuno (La La Land), Jing Lusi (Lucky Man di Stan Lee) e il comico Ronny Chieng (The Daily Show), nonché diversi attori di Singapore, tra cui Pierre Ping, Fiona Xie e Tan Kheng Hua.

La squadra del film include anche direttore della fotografia Vanja Cernjul (Marco Polo), lo scenografo Nelson Coates (Fifty Shades Darker), il costumista Mary Vogt (Kong: Skull Island) e l’editor Myron Kerstein (Going in Style).