Crazy Night: Festa col Morto, ecco il trailer vietato ai minori!

Sempre più wild e sempre più spinto. Il nuovo trailer diè online. Il film è diretto dae uscirà nelle sale italiane il 27 luglio 2017.

Nel film, cinque migliori amiche si ritrovano a Miami dopo dieci anni per passare un week-end selvaggio a base di alcool e spogliarellisti. La festa prende però una brutta piega quando una delle ragazze uccide per sbaglio lo spogliarellista. Le ragazze dovranno così collaborare e architettare un piano per coprire in qualche modo l'accaduto.

Il cast di Crazy Night: Festa col Morto: Scarlett Johansson, Jillian Bell, Ilana Glazer, Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Demi Moore, Colton Haynes, Ty Burrell e Dean Winters.