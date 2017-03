Crazy Night - Festa col morto: il trailer italiano con Scarlett Johansson

Dopo quello in lingua originale di qualche giorno fa, ecco che oggi la Sony Pictures ha rilasciato online il primo trailer italiano di, nuova commedia con protagonista la bella

La storia del film segue cinque amiche dai tempi del college che si ritrovano dopo 10 anni per un weekend di addio al nubilato tra fiumi di alcool, droga e strippers per le strade di Miami. La festa si trasformerà però presto in tragedia comica quando le donne troveranno uno spogliarellista morto nella loro camera d'albergo.



Crazy Night - Festa col morto diretto da Lucia Aniello vede nel cast anche Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jilian Bell e Zoe Krativz, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 22 giugno.



Ecco il trailer italiano: