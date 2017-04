Crazy Night - Festa col morto: ecco i nuovi character poster della commedia!

La commedia vietata ai minori di(precedentemente nota come) è la storia di un gruppo di ex compagne di college alle prese con uno sfortunato incidente. Oggi laha rilasciato i nuovi character poster, che potete visionare nella galleria in calce alla notizia subito dopo il salto!

Nel variegato cast della pellicola possiamo trovare le star Scarlett Johansson (The Avengers, Lucy), Jillian Bell (The Night Before, Workaholics), Ilana Glazer (Broad City, The Night Before), Kate McKinnon (Saturday Night Live, Ghostbusters) e Zoë Kravitz (X-Men: First Class, Mad Max: Fury Road). Nel film troveremo anche Demi Moore (Charlie’s Angels: Full Throttle), Colton Haynes (Arrow), Ty Burrell (Modern Family) e Dean Winters (John Wick). La sceneggiatura di Lucia Aniello e Paul W. Downs, inizialmente intitolata Rock That Body, faceva parte nel 2015 della famosa Black List di sceneggiature non ancora prodotte ma tenuto sott’occhio dagli studios hollywoodiani.

Nei poster rilasciati oggi, possiamo vedere Scarlett Johansson con uno striscione con la scritta "Better Off Wed" con un ombrellino da cocktail. Zoë Kravitz indossa lo striscione con la scritta "Vestita per uccidere", mentre si appresta a bere ben due bicchieri di vino. Ilana Glazer ha uno striscione con scritto "Dope Chick", insieme a una spilla con una foglia di marijuana, mentre lo striscione di Jillian Bell dice "Lethally Horny". Kate McKinnon indossa infine lo striscione "Party Down Under".

Crazy Night - Festa col morto racconterà la particolare storia di cinque migliori amiche del college che si riuniscono a Miami 10 anni dopo la fine dei loro studi per un week-end selvaggio senza freni a base di party, alcol e spogliarellisti. Ma quando la festa prende una piega tetra per l’accidentale uccisione di uno spogliarellista che avevano invitato al party, le amiche di lunga data sono costrette a collaborare e architettare un piano per coprire l'incidente."