Crash Pad: Red Band Trailer per la commedia con Domhnall Gleeson

Yahoo! Movies ha diffuso il Red Band Trailer ufficiale di, commedia diretta dae che ha per protagonisti

Prodotto da Alexander Payne, il cui ultimo film – Downsizing – è atteso alla 74ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nel cast troviamo anche Thomas Haden Church e Nina Dobrev.

Stensland (Gleeson) è un giovane ragazzo che scopre di essere appena andato a letto con una donna sposata (Applegate) e come se non bastasse di essere stato usato come mezzo di vendetta dalla donna verso il marito, Grady (Haden Church). A rendere le cose più strane? Il fatto che proprio quest’ultimo, per ripicca, deciderà di trasferirsi a casa del giovane e recuperare un po’ della giovinezza perduta frequentando feste, fumando e bevendo all’impazzata. Il tutto sotto gli occhi perennemente imbarazzati di Stensland.

Crash Pad sarà disponibile sugli store digitali dal 26 settembre 2017, sbarcherà nelle sale il 27 ottobre successivo per poi approdare in home video il 5 dicembre.