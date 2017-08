Cowboy Ninja Viking: ufficiale la data d'uscita del film con Chris Pratt!

Cowboy Ninja Viking , il film basato si fumetti di The Image Comics, ha finalmente una data d'uscita ufficiale. Nel cast c'è, che ha il ruolo di protagonista.

E dunque, Cowboy Ninja Viking, uscirà il 28 giugno 2019, in un testa a testa con il sesto film del franchise Paramount, Transformers, ancora senza titolo.

Il ruolo di Pratt sarà quello di un nuovo genere di assassino che manifesta le abilità di tre differenti personaggi: I Cowboy Ninja Vikings. la storia si basa sulla graphic novel della Image Comics scritta da AJ Lieberman e disegnata dall'illustratore Riley Rossmo.

Al momento non ci sono notizie ufficiali su chi sia il regista della pellicola. Tempo fa c'erano stati dei nomi papabili, per esempio il duo composto da David Leitch e Chad Stahelski, ma i due ora lavorano ognuno a un progetto diverso, il primo a Deadpool 2 e il secondo a John Wick 3, oppure Marc Forster di World War Z, ma non si è saputo più nulla di certo al riguardo.

La versione cinematografica di Cowboy Ninja Viking è stata scritta da Paul Wernick e Rhett Reese, mentre Guymon Casady, Ben Forkner e Mark Gordonsono i produttori della pellicola.