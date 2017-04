Cowboy Ninja Viking: l'adattamento con Chris Pratt è alla ricerca di un regista

Dopo il successo ottenuto con il primo capitolo deiera stato ingaggiato dalla Universal per interpretare il ruolo da protagonista nell'adattamento cinematografico della graphic novel

Intervistato recentemente da Collider, l'attore ha così fatto il punto sul progetto basato sul lavoro di A.J. Lieberman e Riley Rossmo, rivelando anche qualche nuovo dettaglio sulla produzione: «Il film è ancora in via di sviluppo», spiega Pratt, «Non è uno scherzo. Abbiamo un accordo e stiamo procedendo. Sarà sviluppato insieme alla Universal. Sarà davvero, davvero fantastico, ma non abbiamo ancora un regista. Stiamo mettendo insieme i vari pezzi e siamo attualmente in cerca di un regista».



In Cowboy Ninja Viking l'attore vestirà i panni di Duncan, un paziente affetto da Disturbo da Personalità Multiple divenuto un assassino con tre stili di combattimento diversi, ognuno con abilità affini ai cowboy, ai ninja o ai vichinghi. La storia vedrà Duncan fuggire dall'agenzia governativa per la quale lavora alla ricerca del miliardario a capo del programma Triplet.