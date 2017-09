Confermato: Wonder Woman tornerà nel film Flashpoint

Il personaggio di, ormai diventato popolare grazie al suo film stand-alone, aveva un ruolo chiave nella run a fumetti, quindi la sua inclusione nell'adattamento cinematografico non dovrebbe essere una grossa sorpresa.

Dopo i rumor iniziali di quest'agosto, Deadline sembra confermare ufficialmente la partecipazione di Gal Gadot nel ruolo dell'amazzone della DC Comics nel film che, ricordiamo, al momento non ha né un regista né una data di uscita.

Flashpoint, salvo cambiamenti dell'ultima ora, sarà il film dedicato al personaggio di Flash, uno dei progetti più problematici di casa Warner/DC in questi anni, e vedrà Ezra Miller come protagonista. Quando Rick Famuyiwa era ancora a bordo del progetto, il regista aveva suggerito la presenza di Cyborg nel cast ma da allora non se ne è saputo più nulla.

Riguardo la data di uscita, si rumoreggiava un bel 2020, ma niente è ancora confermato.