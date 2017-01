La Twentieth Century Fox ha diramato in rete una nuova foto ufficiale di, che potete trovare qui sotto. Intanto, lo stessoha confermato l'arrivo del nuovo trailer ufficiale per domani.

Diretto da James Mangold, già regista di Wolverine - L'immortale, Logan è ambientato in un futuro non troppo lontano, dove un Logan ormai stanco si prende cura di un Professor Xavier malato in un mondo ormai privo di mutanti. I due sono costretti ad uscire allo scoperto per salvare una giovane mutante, Laura Kinney, da un gruppo di mercenari.

Questa sarà l'ultima prova per Hugh Jackman nei panni del mutante dei fumetti della Marvel. La pellicola arriverà a marzo.