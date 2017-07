Confermato Shazam nel 2019: scelto il regista, The Rock non ne farà parte

Warner Bros. Pictures e New Line Cinema sembrano intenzionate ad averecome uno dei prossimi titoli ispirati ai fumetti DC Comics ad entrare in produzione. Lo conferma il The Hollywood Reporter.

Come rumoreggiato in questi giorni, lo studio ha intenzione di iniziare a girare Shazam! il prossimo anno, ed ha affidato ufficialmente la regia del progetto a David F. Sandberg (Annabelle: Creation). La sceneggiatura del cinecomic è stata scritta da Darren Lemke.

Nonostante tutte le dichiarazioni dell'attore in questi mesi, Dwayne 'The Rock' Johnson non prenderà parte al progetto nei panni di Black Adam; l'intenzione è quella di avere un film stand-alone totalmente dedicato al personaggio dopo Shazam!

A questo punto, non è chiaro chi possa essere il villain del film. La pellicola uscirà nei cinema statunitensi il 5 aprile 2019.