Confermato: ci sarà una scena post-titoli in Logan - The Wolverine

Tra circa una settimana, uscirà nei cinema italiani l'atteso, nuovo film dedicato al personaggio dei fumetti della Marvel,, a cui dà vita l'attore

Sabato era circolato il rumor che voleva una scena post-titoli di coda aggiunta all'ultimo alla pellicola. Ora Collider sembra confermare tale voce. Il sito non sa chi apparirà in tale sequenza o quale sarà il contenuto, ma a quanto pare nella versione in uscita questo 1° marzo ci sarà effettivamente una scena post-titoli di coda.

Logan - The Wolverine è l'ultimo film che vede impegnato Hugh Jackman nei panni di Wolverine. La regia è firmata da James Mangold, già autore del precedente Wolverine - L'Immortale.