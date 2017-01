Confermato: Miles Morales protagonista del film animato su Spider-Man!

La Sony Pictures ha confermato ufficialmente che il protagonista del film animato susarà Miles Morales, come rumoreggiato ormai da tempo su tutti i siti web di informazione cinematografica.

Phil Lord e Chris Miller (21 Jump Street, The LEGO Movie) scriveranno la sceneggiatura di questo film d'animazione e ne saranno i produttori; la regia sarà affidata a Bob Persichetti (Il Piccolo Principe) insieme a Peter Ramsey (Le 5 Leggende).

Creato da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli in Ultimate Fallout #4, in seguito alla morte di Peter Parker, Miles Morales - conosciuto, nel tempo, come Ultimate Spider-Man - è diventato uno dei personaggi più amati dei fan del fumetto.

La pellicola d'animazione debutterà nelle sale il 21 dicembre 2018.