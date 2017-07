Confermato: Matt Reeves ha ricominciato da capo con The Batman

Quandoha fatto un passo indietro dalla regia di, in molti hanno ipotizzato che la sceneggiatura che aveva firmato connon sarebbe stata utilizzata, e di conseguenza nemmeno Deathstroke sarebbe stato il villain principale.

I rumor si sono rincorsi e, nonostante Matt Reeves, il nuovo regista ingaggiato dalla Warner per dirigere la pellicola, abbia spesso parlato della pellicola e delle sue intenzioni, non ha mai confermato le voci di un "cestinare la sceneggiatura di Affleck per scriverne un'altra". Fino ad oggi.

Durante un'intervista con MTV, Reeves ha confermato di non aver utilizzato il copione già esistente di ricominciare da zero con il film, con una nuova storia ed una nuova sceneggiatura: "E' una nuova storia. Stiamo ricominciando da capo. Sono eccitato a riguardo, sarà molto fico".