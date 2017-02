Confermato: Matt Reeves alla regia di The Batman!

Che i problemi disiano finiti? Sembrerebbe proprio di si! La Warner Bros. Pictures ha ufficializzatoalla regia di, prossimo film stand-alone sull'Uomo Pipistrello.

Matt Reeves è stato confermato come in lizza per la regia del film lo scorso 11 febbraio, e sembrava vicinissimo ad ottenere l'incarico. Nonostante questo, sembra che ci siano state delle divergenze nelle trattative tra lo studio e Reeves, tanto da portare quest'ultimo a rifiutare la regia di The Batman.

A quanto pare i 'conflitti' sono risolti e Reeves sarà ufficialmente il regista del prossimo film su Batman che vedrà, nuovamente, Ben Affleck come protagonista.

"Adoro la storia di Batman sin da quando ragazzino. E' un personaggio avvincente e iconico" ha spiegato Reeves nel comunicato stampa ufficiale "Sono incredibilmente onorato ed eccitato di lavorare con la Warner Bros. Pictures per portare sul grande schermo una nuova versione epica ed emozionante del Cavaliere Oscuro".

Attualmente non c'è ancora una data di uscita fissata.