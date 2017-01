Confermato: Lucasfilm NON realizzerà Carrie Fisher in CGI

Qualche giorno fa, è stato rivelato che la Lucasfilm e la Walt Disney Pictures erano in trattative con gli eredi diper ricreare l'attrice in CGI nei prossimi episodi di

Ora Lucasfilm smentisce ufficialmente tale voce di corridoio con un comunicato stampa: "Normalmente non rispondiamo alle speculazioni di fan o della stampa, ma c'è un rumor che sta circolando a cui vorremmo rispondere. Vogliamo rassicurare i nostri fan che la Lucasfilm non ha piani per ricreare digitalmente la performance di Carrie Fisher come Principessa o Generale Leia Organa.

Carrie Fisher è stata, è, e sarà sempre parte della famiglia della Lucasfilm. Era la nostra Principessa, il nostro Generale, e, più importante, nostra amica. Siamo ancora addolorati per la sua morte. Continueremo ad onorare tutto ciò che ha dato a Star Wars".