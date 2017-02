Common parla del film sulla Justice League mai realizzato

Prima delladi(che esordirà nei cinema a novembre), c'era un altro progetto in cantiere che avrebbe visto il team di supereroi DC Comics arrivare sul grande schermo. Stiamo parlando del defuntodi

Il progetto incontrò numerosi problemi di produzione, e nacque come 'separato' rispetto ai franchise di Superman Returns e la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan che, all'epoca, erano in corso. Nella pellicola, Common era stato scelto per dare il volto a John Stewart alias Lanterna Verde.

Ora in una nuova intervista, l'attore ricorda il progetto: "Ero stato ingaggiato per quel film e avevamo iniziato a fare le prove. Sono andato in Australia, ho provato il costume e tutto il resto. Mi ha spezzato il cuore, ma capita. La sceneggiatura era straordinaria. Molto intricata. E sapendo che sarebbe stato George Miller a dirigerlo, sarebbe uscito qualcosa fuori di testa. Aveva Superman, Aquaman, tutti i personaggi erano coinvolti. Ogni personaggio aveva il suo momento e li conoscevi bene. Era un bel progetto".

Common ha affermato che non disdegnerebbe la possibilità di interpretare Stewart in Green Lantern Corps. ma che la decisione spetta alla Warner Bros.; l'attore ha recentemente partecipato a Suicide Squad.

Justice League uscirà a novembre.